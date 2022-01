Verantwortungslosigkeit des Westens bei den Verhandlungen und die Frage des Interimsabkommens

Teheran (IRNA) - Seit Beginn der Gespräche am 29. November hat die Islamischen Republik betont, ein dauerhaftes und endgültiges Abkommen zu erreichen, und ist nie zu einem ausgehandelten Interimsabkommen gekommen. Der Iran hat die Gespräche in die richtige Richtung gelenkt, und nun sind die Vereinigten Staaten an der Reihe, ihre Ernsthaftigkeit durch politische Entscheidungen zu beweisen.

Seit dem Beginn der Wiener Gespräche nach der Bildung der 13. Regierung sind fast zwei Monate vergangen, in denen die Gespräche auf rechtlichem, politischem und technischem Gebiet Fortschritte gemacht haben. Der Iran hat seine Forderungen und Initiativen auf den Verhandlungstisch gelegt und versucht, mit einer interaktiven Sichtweise voranzukommen. Die Fortsetzung des Weges zu einer endgültigen Einigung bedarf nun der Ergreifung bedeutender Schritte und ergebnisorientierter Entscheidungen der anderen Seite, insbesondere der politischen Entscheidungen der Vereinigten Staaten. Wichtig ist, dass Nuklearverhandlungen aufgrund der Unterschiede in der Art der Daten und Ergebnisse der Parteien einzigartige Umstände haben. Andererseits gibt es bedeutende Verbindungen zwischen den Komponenten und Elementen jeder Vereinbarung. Ein weiterer zu berücksichtigender Punkt ist, dass die westlichen Länder, insbesondere die Vereinigten Staaten, akzeptieren müssen, dass der Grund für die laufenden Verhandlungen und im Wesentlichen die Krise um das Ergebnis der einseitige und illegale Rückzug der Vereinigten Staaten war. Natürlich müssen die Vereinigten Staaten diese Verantwortung übernehmen, und die Beschleunigung des Verhandlungsprozesses und das Erreichen einer Einigung und die Rückkehr aller Parteien in die IAEA erfordern, dass das Weiße Haus die notwendigen Schritte zur Aufhebung von Sanktionen und zur Bereitstellung von Garantien unternimmt. Die Wiederaufnahme des Interimsabkommens spiegelt die Strategie des Westens und der USA bei den Wiener Gesprächen wider. Westliche Länder, die immer nach einer Möglichkeit suchen, ihre internationale Verantwortung nicht wahrzunehmen, sind nicht daran interessiert, das JCPOA-Problem und die iranische Nuklearfrage von Grund auf zu lösen. Während der Iran sein Hauptziel darin sieht, ein endgültiges Abkommen zu erreichen, hält er das Interimsabkommen in dieser Hinsicht für einen unnötigen Schritt. Tatsächlich sehen die Amerikaner JCPOA eher als ein Querschnittsprojekt denn als eine politische Vereinbarung, um ihre Bedenken auszuräumen, und sie ignorieren im Wesentlichen die Verpflichtungen, die sie eingehen müssen. Seit Beginn der Gespräche im November haben die iranischen Verhandlungsführer Wert darauf gelegt, eine dauerhafte und endgültige Einigung zu erzielen, und haben während des gesamten Prozesses und der ausgehandelten Texte entsprechend gehandelt. Voraussetzung für den Verhandlungserfolg in Richtung einer guten Einigung ist die Flexibilität der westlichen Seite und die Vermeidung der Atmosphäre der Vergangenheit.