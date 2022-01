Die Iraner Sahar Zamani Fard, Fatemeh Papi, Sara Shirbeygi, Fereshteh Karimi und Nesa Ahadi erzielten 5 Tore für die Mannscheft unseres Landes.

Das zweite Spiel der Futsal-Nationalmannschaft findet heute um 18:00 Uhr Ortszeit statt.

Das Turnier begann am 18. Januar in Duschanbe und endet am kommenden Freitag.