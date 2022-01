Irans Außenministerium gibt eine Erklärung zur Holocaust-Resolution der UN-Generalversammlung ab

„Als unser Vertreter bei den Vereinten Nationen in New York in einer Erklärung offiziell die Position der Islamischen Republik Iran zur Holocaust-Resolution darlegte, wird betont, dass das rassistische zionistische Regime internationale Foren nutzt, um seine täglichen Verbrechen gegen die Palästinenser zu vertuschen“, hieß es in dieser Erklärung.

„Diese Aktion des zionistischen Regimes ist ein weiterer Versuch, die UN-Mechanismen zu missbrauchen, um die täglichen Verbrechen dieses Regimes zu vertuschen, das in diesen Tagen leider von der Unterstützung des Westens begleitet wird“, gab das Außenministerium bekannt.

„Der rassistische Ansatz des Regimes wurde in zahlreichen internationalen Instrumenten artikuliert, und trotz des starken Willens der internationalen Gemeinschaft bleibt Israel das einzige rassistische Regime mit einer expansionistischen Ideologie“, erklärte das iranische Außenministerium in dieser Erklärung.

Die Islamische Republik Iran hat den Völkermord immer unter allen Umständen verurteilt, weshalb der Iran während des Zweiten Weltkriegs Flüchtlinge aus einigen europäischen Ländern beherbergte.

Gleichzeitig hat das falsche zionistische Regime ständig versucht, die Opfer des Zweiten Weltkriegs und die Juden als Rechtfertigung für seine schamlosen und aggressiven Aktionen heranzuziehen.

„Völkermord, Attentate, Rassensäuberungen, Zerstörung von Häusern und menschliche Belagerung gehören zu den Verbrechen, die das zionistische Regime ständig begeht“, hieß es in der Erklärung.

„Die Islamische Republik Iran bekräftigt, dass die Verhinderung der Wiederholung historischer Katastrophen eine historische Forschung erfordert, die ohne politische Wertung und Vorurteile durchgeführt werden sollte“, stellte das Außenministerium fest.