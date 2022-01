Der Leiter des Muslimrats Russlands trifft sich mit Ayatollah Ebrahim Raisi

Während des Treffens bezeichnete Ayatollah Raisi den Besuch in Russland als Wendepunkt in den wirtschaftlichen, politischen und insbesondere kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern, und Rawil Gaynetdin den iranischen Präsidenten ein, die Große Moschee in Moskau zu besuchen.

Gestern reiste der Präsident unseres Landes an der Spitze einer hochrangigen politischen und wirtschaftlichen Delegation nach Moskau, um die wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Interaktionen zu erweitern.

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und Wladimir Putin haben gestern in einem dreistündigen Treffen die Wiener Gespräche zur Aufhebung der Sanktionen ausführlich erörtert. Bei diesem Treffen lobte der Präsident der Russischen Föderation die rationalen Positionen der Islamischen Republik Iran in dieser Hinsicht.