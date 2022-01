COVID-19 tötete in den letzten 24 Stunden 19 weitere Iraner

Etwa 19 weitere Iraner sind in den letzten 24 Stunden an der Coronavirus-Krankheit (COVID-19) gestorben, was die Gesamtzahl der Todesfälle auf 132.132 erhöht, teilte das iranische Gesundheitsministerium am Mittwoch mit.

Basierend auf endgültigen diagnostischen Kriterien wurden im Land 4060 neue Patienten mit Covid-19 identifiziert, von denen 330 ins Krankenhaus eingeliefert wurden.

Das iranische Gesundheitsministerium stellte fest, dass sich 6.071.217 Patienten von insgesamt 6.231.909 Infizierten erholt haben oder aus Krankenhäusern entlassen wurden.

Etwa 1.271 COVID-19-Patienten befinden sich in einem kritischen Zustand und auf Intensivstationen, fügte das Ministerium hinzu.