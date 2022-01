Strategische Verbindung der weltweit größten Besitzer von Gasreserven

Teheran (Teheran) - Der Iran und Russland, als die weltweit größten Besitzer von Gasreserven, streben eine Ausweitung der Zusammenarbeit in der Öl- und Gasindustrie an, um ihre Rolle auf den Weltmärkten mit dem Besuch des iranischen Präsidenten Ayatollah Ebrahim Ra'isi in Russland auszubauen.

Die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland reicht bis vor etwa 500 Jahren zurück. In dieser Zeit steht neben der politischen Zusammenarbeit auch die Entwicklung des wirtschaftlichen Austauschs auf der Tagesordnung, und die beiden Länder haben versucht, angesichts der gemeinsamen Bereiche der Zusammenarbeit den größten Anteil an der Welt zu haben. Mit der Exploration von Öl im Iran sowie in Russland nahmen diese Interaktionen eine andere Form an, und in einigen Fällen wurden sogar Kooperationsvereinbarungen mit Russland zur Entwicklung der iranischen Öl- und Gasfelder unterzeichnet. Der Iran und Russland verfügen zusammen über mehr als 37 % der weltweiten Gasressourcen.

Russland verfügt mit 35 Billionen Kubikmeter Gas über 19 Prozent der weltweiten Gasreserven. Etwa 65 % der Reserven befinden sich in der sibirischen Region. Nach Russland liegt der Iran mit 33 Billionen entdeckten Gasreserven und einem Anteil von 17,1 Prozent auf Platz zwei. Hinsichtlich der Ölreserven sind diese beiden Länder gut aufgestellt und der Iran mit einem Anteil von 9,1 Prozent an den Ölreserven und Russland mit einem Anteil von 6,2 Prozent an den weltweiten Ölressourcen insgesamt 15,3 Prozent. Man kann sagen, dass der Iran und Russland über mehr als ein Viertel der weltweiten Öl- und Gasreserven verfügen und ihre strategische Verbindung ihre Macht auf den internationalen Öl- und Gasmärkten stärken könnte. Aufgrund der Vernachlässigung dieser Gelegenheit hat jedoch eine ernsthafte Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Russland in der Öl- und Gasindustrie bisher nicht stattgefunden. Mit der Machtübernahme der dreizehnten Regierung wurde die Aufmerksamkeit auf die Entwicklung der bilateralen und regionalen Zusammenarbeit gelenkt. Im ersten Schritt des Iran begann der Gasaustausch von Turkmenistan zur Republik Aserbaidschan. Dies geschah zu einer Zeit, als die Gaskäufe aus Turkmenistan wegen einiger Leichtsinnigkeit in den letzten fünf Jahren gestoppt worden waren. Der Iran konnte in dieser Zeit auch seine Ölexporte steigern, indem er sich auf seine Öldiplomatie stützte. Parallel zum Besuch des Präsidenten in Russland, der vom Ölminister begleitet wird, bemühen sich der Iran und Russland um den Ausbau der Zusammenarbeit in der Ölindustrie. Der iranische Ölminister Javad Oji, der gestern in Moskau eingetroffen war, um sich mit dem russischen Energieminister und dem stellvertretenden Ministerpräsidenten zu treffen, sagte, dass im Gashandel gute Entscheidungen getroffen worden seien, die zu Veränderungen in der Region führen könnten.