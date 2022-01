Der Präsident der Islamischen Republik Iran trifft in Moskau ein

Der zweitägige Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran in Moskau erfolgt auf offizielle Einladung des Präsidenten der Russischen Föderation Wladimir Putin.

Ayatollah Raisi soll sich in der nächsten Stunde mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen.

Die beiden Staats- und Regierungschefs werden Möglichkeiten zur Entwicklung und Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit in verschiedenen wirtschaftlichen, handelspolitischen und kulturellen Fragen sowie Möglichkeiten zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf regionaler und internationaler Ebene erörtern.

Am heutigen Mittwoch findet das Treffen zwischen Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi und Wladimir Putin statt.

Das Treffen mit in Moskau lebenden Iranern, mit schiitischen und sunnitischen Gelehrten in der Moskauer Großen Moschee und mit russischen Geschäftsleuten gehören zu den anderen großen Programmen, die in Moskau angekündigt wurden.

Kazem Jalali, Botschafter der Islamischen Republik Iran in der Russischen Föderation, sagte: „Diese Reise kann ein Wendepunkt in den neuen Beziehungen zwischen Russland und der Islamischen Republik Iran sein.“

„Die Gespräche zwischen Wladimir Putin und Seyyed Ebrahim Raisi am 19. Januar werden sich auf das Atomabkommen und die Umsetzung gemeinsamer Wirtschaftsprojekte und internationaler Fragen konzentrieren“, gab die Kreml-Pressestelle bakannt.

Laut der Erklärung werden Putin und Raisi neben Möglichkeiten zum Ausbau der bilateralen Beziehungen, der regionalen und internationalen Zusammenarbeit auch den aktuellen Stand der Verhandlungen zwischen dem Iran und der 4+1-Gruppe in Wien erörtern.