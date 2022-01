Die Interaktion zwischen Iran und Russland in der Region bietet Sicherheit

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi sagte am Mittwoch gegenüber Reportern am Flughafen Mehrabad, bevor er Teheran verließ: „Der Besuch erfolgt auf Einladung von Herrn Putin und konzentriert sich auf die Förderung der nachbarschaftlichen und regionalen Diplomatie.“

„Zweifellos sind unsere Beziehungen zu allen unseren Nachbarn, insbesondere zu Russland, gut, und angesichts der politischen, wirtschaftlichen und Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen kann diese Reise ein Wendepunkt in der Verbesserung all unserer Beziehungen zu Russland sein“, fügte er hinzu.

„Die Islamische Republik Iran ist ein unabhängiges, mächtiges und einflussreiches Land in der Region, und Russland ist ein wichtiges, mächtiges und einflussreiches Land. Der Dialog zwischen zwei wichtigen, mächtigen und einflussreichen Ländern kann für die regionale Sicherheit sehr effektiv sein und die Wirtschafts- und Handelsbeziehungen in der Region fördern“, betonte er.

„Russland spielt eine zentrale Rolle in der Eurasischen Union, und unsere Zusammenarbeit in dieser Richtung kann bei der Förderung von Handels- und Wirtschaftsschritten wirksam sein“, sagte Raisi.

„Im Mittelpunkt der Reise stehen bilaterale Beziehungen, politische, wirtschaftliche, Energie- und Handelsfragen sowie Luft- und Raumfahrtfragen“, erinnerte er.

„Sicherlich kann diese Zusammenarbeit auf ein höheres Niveau gefördert werden, und wir hoffen, dass diese Reise die gemeinsamen Interessen der beiden Länder in der Region und der Welt wirksam sichern und wirksame Schritte bringen wird“, stellte er fest.

Der iranische Präsident reiste am heutigen Mittwoch nach Russland.