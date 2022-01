Exportwachstum in ECO-Mitgliedsländer um 52 %

Seyed Ruhollah Latifi stellte diesbezüglich fest: In den letzten 9 Monaten wurden 23 Millionen 240.000 Tonnen Waren im Wert von 11 Milliarden 754 Millionen 147.000 Dollar zwischen dem Iran und 9 ECO-Mitgliedsländern ausgetauscht.

Latifi erklärte die Höhe der Exporte in ECO-Länder: 'Die Türkei war mit dem Kauf von 4 Milliarden US-Dollar und 131 Millionen US-Dollar das erste Ziel für iranische Exportgüter unter den ECO-Mitgliedern.'

Danach sind Afghanistan mit 1,412 Millionen Dollar, Pakistan mit 911 Millionen Dollar, Aserbaidschan mit 388 Millionen Dollar, Usbekistan mit 310 Millionen Dollar, Turkmenistan mit 240 Millionen Dollar, Kasachstan mit 133 Millionen Dollar, Kirgisistan mit 62 Millionen Dollar und Tadschikistan mit 54 Millionen Dollar die nächsten Ziele der Export iranischer Waren.

In Bezug auf den Import von ECO-Mitgliedern sagte er auch: 'In den 9 Monaten dieses Jahres kamen 3.383.507 Tonnen Waren im Wert von vier Milliarden und 113 Millionen und 659 Tausend Dollar aus neun ECO-Ländern in unser Land.

Er fügte hinzu: 'Türkei mit einem Umsatz von 3,697 Millionen US-Dollar, Pakistan mit 194 Millionen US-Dollar, Usbekistan mit 97 Millionen US-Dollar, Kasachstan mit 38 Millionen US-Dollar, Aserbaidschan mit 32 Millionen US-Dollar, Turkmenistan mit 25 Millionen US-Dollar, Tadschikistan mit 15 Millionen US-Dollar, Afghanistan mit 13 Millionen US-Dollar und Kirgisistan mit mehr als 2 Millionen US-Dollar gehörten jeweils zu den ECO-Mitgliedern im Deal mit dem Iran.'

Der Iran, Pakistan, Türkei, Afghanistan, Tadschikistan, Turkmenistan, Usbekistan, Kasachstan, Kirgisistan und die Republik Aserbaidschan sind 10 Mitglieder der ECO.