Iran belegt in der Rangliste des asiatischen Fußballs den fünften Platz

In der neuesten asiatischen Fußballrangliste ist der Iran in der Kontinentaltabelle um eine Stufe auf den fünften Platz gefallen, um seine Quote bei 2+2 zu halten.

Diese Rangliste ist vorläufig und die endgültige Rangliste wird nach dem Ende der asiatischen Champions League 2022 bekannt gegeben, die das Kriterium für die Quoten der kommenden Jahre sein wird.

In dieser Saison der asiatischen Champions League durften die Teams von Esteghlal und Persepolis nicht an diesen Wettbewerben teilnehmen, da sie keine professionelle Lizenz erhalten hatten.

Die Auslosungszeremonie der Asian Champions League 2022 hat gerade stattgefunden, bei der die Rivalen der Mannschaften 'Steel von Khuzestan' und 'Sepahan' Isfahan ermittelt wurden.