Russischer Fernsehsender berichtet über das Treffen zwischen Raisi und Putin

Dieser Fernsehsender kündigte in der politischen Sendung 'Moskau, Kreml, Putin' an, dass das Treffen der Staats- und Regierungschefs der beiden Länder der Russischen Föderation und der Islamischen Republik Iran diese Woche in Moskau stattfinden wird.

Die Zeitung Gazita Ru hat das Datum des Besuchs des Präsidenten der Islamischen Republik Iran in Moskau für den 19. Januar bekannt gegeben.

Ali Bahadori Jahromi, Sprecher der Regierung der Islamischen Republik Iran, kündigte kürzlich den Besuch des Präsidenten in Russland an und sagte, dass während des Besuchs bilaterale Fragen sowie die handels- und wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Teheran und Moskau erörtert werden.

Auch der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskow, teilte in den vergangenen Tagen mit, dass die Vorbereitungen für den Besuch des Präsidenten der Islamischen Republik Iran, Ayatollah Ebrahim Raisi, in Moskau im Gange seien.