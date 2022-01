Irans „Aparat“ wird an Filmfestivals in USA und Großbritannien teilnehmen

Teheran (IRNA) – Der iranische Kurzfilm „Aparat“ unter der Regie von Hassan Najmabadi wird am 8. Dirigo Filmfestival in Großbritannien und am 1. Cleveland Filmfestival in den USA teilnehmen.

Das Dirigo Filmfestival findet vom 26. bis 28. Januar in der Stadt Bristol statt. Das Cleveland Filmfestival in den USA konzentriert sich auf Kinderfilme. Dieses Filmfestival wird vom 25. bis 27. Februar in den USA stattfinden.