Die internationalen Fajr-Cup-Handballwettbewerbe beginnen in Shushtar

Ahvaz (IRNA) - Die Eröffnungszeremonie der internationalen Handballwettbewerbe des Fajr Cup fand am Freitag in der iranischen Stadt Shushtar statt, an der 5 nationale und ausländische Mannschaften teilnahmen.

Insgesamt 150 Teilnehmer aus dem Iran, Georgien, Usbekistan und dem Irak werden an der Veranstaltung teilnehmen, die bis zum 20. Januar dauern wird. Die iranische Nationalmannschaft bereitet sich auf die Asienspiele vor.