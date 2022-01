Dizin Skiort ist Austragungsort der Finalrunde der Olympiaqualifikation 2022

In einem Interview mit IRNA am Dienstag sagte Sadegh Kalhor in Bezug auf die Mitte Februar von China ausgerichteten Olympischen Winterspiele 2022: 'Selektive Wettkämpfe im Bereich Alpin zur Auswahl und Entsendung von Athleten zu Olympia wurden in mehreren Etappen durchgeführt und die letzte Phase wird nächste Woche von Dizin International Skiort veranstaltet.'

Er sagte, dass etwa 50 Athleten aus dem Iran und ein Athlet aus der Schweiz in zwei Sektionen von Männern und Frauen in den Bereichen große und kleine Spiralen antreten werden.

Kalhor erklärte: Heute wurde das Standardzertifikat für die Ausrüstung von Dizin international Skiort ausgestellt und es wird nach dem experimentellen Betrieb ab morgen Mittwoch wieder vollständig geöffnet.