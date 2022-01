Weitere 37 Iraner starben an Corona-Pandemie

Teheran (IRNA) - Die Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Gesundheit, Behandlung und medizinische Bildung kündigte an: Weitere 37 Menschen sind in den letzten 24 Stunden an Coronavirus-Krankheit gestorben.

Am Montag, 10. Januar erreichte die Zahl der diagnostizierten Fälle von Covoid-19 um1932 Menschen. Heute wurden im Land 1932 neue Patienten mit Covid-19 aufgrund endgültiger diagnostischer Kriterien identifiziert, von denen 298 ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Die Gesamtzahl der Covid-19-Patienten im Land erreichte 6 Millionen 208 Tausend 337 Menschen. In den letzten 24 Stunden verloren 37 Covid-19-Patienten ihr Leben und die Gesamtzahl der Todesfälle durch diese Krankheit erreichte 131.915. Außerdem wurden 6 Millionen 53 000 241 Patienten geheilt oder aus Krankenhäusern entlassen.