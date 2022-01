Amir Abdollahian trifft sich mit dem Außenminister des Königsreichs Oman

Während seines Besuchs in Maskat traf Hussein Amir Abdollahian mit dem Außenminister des Königreichs Oman, Badr bin Hamad al-Busaidi, zusammen.

Im Mittelpunkt der Gespräche des iranischen Außenministers in Maskat, der Hauptstadt des Oman, stehen die Ausweitung der bilateralen Beziehungen in verschiedenen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereichen sowie die Erörterung wichtiger Themen in der Region.

Der Außenminister wird von einer politischen Delegation des Außenministeriums begleitet.