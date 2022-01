Bilaterale und multilaterale Treffen werden in Wien fortgesetzt

Heute fand im Coburg Hotel in Wien ein Treffen der Expertengruppe zur Aufhebung repressiver Sanktionen in Anwesenheit von Experten aus dem Iran und der P4+1-Gruppe statt.

Heute werden die Verhandlungen an den Delegationsleitern sowohl bilateral als auch multilateral fortgesetzt. In den vergangenen zwei Tagen fanden intensive Dialoge in verschiedenen Ebenen und Formaten statt.

Die Verhandlungen über Aufhebung der Sanktionen fand am 27. und 30. Dezember in Wien statt und begann nach einer kurzen dreitägigen Pause aufgrund der Neujahrsferien am 3. Januar wieder in Wien und ist noch nicht abgeschlossen.

Diplomaten zufolge ist die überwiegende Mehrheit der an den Gesprächen teilnehmenden Delegationen mit dem Fortschritt der Gespräche zufrieden.