Teheran (IRNA) - Polens Handball-Nationalmannschaft hat den Iran in einem Freundschaftsspiel am Freitag in Spanien mit einem Ergebniss von 35:29 besiegt.

Polen erzielte in der ersten Hälfte zwanzig Tore, in der zweiten Hälfte weitere fünfzehn. Die iranische Handballnationalmannschaft bereitet sich auf die Teilnahme an der Asienmeisterschaft 2022 vor, die von Saudi-Arabien ausgerichtet wird. Das polnische Team hat eine Silbermedaille und drei Bronzemedaillen bei den Weltmeisterschaften gewonnen.