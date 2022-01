'Gallu' gewinnt den Preis für den besten Film beim Indian Blackboard Festival

Gallu ist ein Kurzfilm geschrieben von Ashkan Shariat, produziert und inszeniert von Kasra Tirsahar über einen Dordbewohner, der aus Versehen ein Stück Fleisch findet und nach dem Kochen einen seltsamen Geschmack wahrnimmt.

Er verfolgt ein anderes Fleisch in einer verrückten Suche, das ähnlich schmeckt, und mit dieser Suche beginnt eine Reihe von Katastrophen.

Der Kurzfilm Gallu, in dem Ramin Yahyazadeh Ishaq und Donya Nasr als Sareh spielten, gewann den Best Film Award beim Blackboard International Film Festival of India, das am 31. Dezember 2021 stattfand und bis zum 2. Januar 2022 dauerte.

Wettbewerb bei den Filmfestspielen von Cannes France World Film Festival war eine andere Teilnahme dieses Kurzfilms an internationalen Festivals.