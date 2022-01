Khatibzadeh: Irans führender Nuklearunterhändler trifft seinen südkoreanischen Amtskollegen

Khatibzadeh sagte, dass Bagheri Kani seinen koreanischen Amtskollegen in Wien treffen wird. 'Die Anwesenheit des Beamten des südkoreanischen Außenministeriums in Wien sei eine persönliche Entscheidung, und aufgrund bilateraler und multilateraler Fragen werden Dritte gebeten, in Wien anwesend zu sein.', fügte er hinzu.

Khatibzadeh stellte fest, dass die Bitte um ein Treffen mit der iranischen Delegation von der südkoreanischen Seite angekündigt wurde.

Er erklärte, die Treffen hätten nichts mit den Verhandlungen über den Iran und die P4+1 zu tun und betonte, dass sich die südkoreanischen Beamten mit einigen Delegationen in Wien getroffen und Gespräche mit ihnen geführt hätten, und solche Treffen seien normalerweise am Rande solcher Treffen üblich.