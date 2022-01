'Hero' zieht die Aufmerksamkeit der Unabhängigen Kritiker Chicagos auf sich

Chicago Independent Critics gab die Liste der Nominierten für die sechste Ausgabe der Awards bekannt, und Jane Campions 'The Power of the Dog' gewann neun Nominierungen für die beste Regie, das beste adaptierte Drehbuch und den besten Schauspieler in der Hauptrolle.

Asghar Farhadis Film 'Hero' wurde in den beiden Kategorien bester ausländischer Film (nicht englischsprachig) und bestes nicht adaptiertes Drehbuch für einen Preis nominiert.

'Hero' wurde zum ersten Mal bei den 74. Filmfestspielen von Cannes gezeigt und gewann den Großen Preis der Jury dieses Festivals.

Der Film erzählt die Geschichte eines Mannes namens Rahim, der von seiner ersten Frau getrennt wird und einen stotternden Jungen hat.

Rahim, der wegen Schulden seit drei Jahren im Gefängnis sitzt, versucht während eines zweitägigen Urlaubs sein Schicksal zu ändern, gerät aber bald im Dunkeln zweckdienlicher Lügen.