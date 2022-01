Raisi: General Soleimani ist eine Kultur, die nicht durch Terror zerstört wird

Seyyed Ebrahim Raisi sprach am Montag bei der 'Großen Versammlung der Teheraner bei der Trennung von Haj Qassem', die zum zweiten Jahrestag des Martyriums von General Haj Qassem Soleimani in der Großen Gebetshalle von Imam Khomeini in Teheran stattfand.

Der Präsident wies darauf hin: Der erste Punkt in der Schule von Soleimani ist, für Gott zu denken und zu argumentieren und für Gott einzustehen.

'Haj Qassem kannte die scheinbare Macht der Vereinigten Staaten und ihrer Militärausrüstungen, aber trotz alledem glaubte er fest daran, dass die Vereinigten Staaten nichts gegen Iran tun könnten, und wir sollen Ausreden wie „Es ist nicht möglich' oder 'Irgendwie muss man Kompromisse eingehen' ausräumen.', sagte er.

Er fügte hinzu: 'Haj Qassem war ein großer Geist, der laut dem Heiligen Koran hart zu den Amerikanern und den Feinden der Religion war, so die Gefährten des Propheten (PBUH). Er ist kein Individuum, sondern eine Kultur und ein Weg und eine Schule, und diese Kultur wird mit seiner Ermordung nicht verschwinden.'

Ayatollah Reisi sagte weiter, dass Haj Qassem ein revolutionärer und transsektiererischer Kommandant war und seine Hauptaufgabe war es, den Islam und die Muslime Sunniten, Schiiten, Palästinenser, Libanesen, Jemeniten, Jesiden, Christen und Gläubige der abrahamitischen Religionen von Böse, Korruption und Unterdrückung abzuwehren und zu verteidigen.

Der Präsident erklärte: 'Haj Qassem hatte die Kapazitäten und baute Kapazitäten in der islamischen Welt auf. Er erwarb diese Fähigkeit vom Haus Gottes, der Anbetung Gottes und der göttlichen Bewegung.'

'In Afghanistan erkannte er die afghanische Jugend an, um Afghanistan und die Region zu verteidigen, die jemenitische Jugend, um den Jemen und die Region zu verteidigen, die irakische und syrische Jugend, und benutzte sie, um die Religion und die Region zu verteidigen.', so er.

Raisi betonte, dass der Mechanismus für ein faires Verfahren gegen Trump, Pompeo und andere Kriminelle in einem fairen Verfahren bereitgestellt und ihre schrecklichen Verbrechen untersucht und ihre beschämenden Taten bestraft werden sollten. 'Ansonsten, zweifel nicht, sage ich allen amerikanischen Staatsmännern, dass die Rache aus dem Ärmel der iranischen Nation kommen wird.'