Soleimani war ein tapferer und heldenhafter Kommandant

In einem Interview mit IRNA in Moskau sagte er am Samstag, seine Bekanntschaft mit dem Generalmajor Ghasem Soleimani sei durch Zufall in der Wüstenregion Syriens entstanden.

„Ich war 2015, 2017 und 2018 mehrmals nach Syrien gereist, um Anti-Terror-Missionen durchzuführen, und auf einer dieser Reisen im Jahr 2016 traf ich General Soleimani“, fügte er hinzu.

Er beschrieb den Märtyrer Soleimani als einen prominenten Soldaten und gleichzeitig eine freundliche und sehr beliebte Person, die ein Beispiel für einen großen Mann ist.

Der Kommandeur der Quds-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) Qassem Soleimani wurde am 3. Januar 2020 auf Befehl von Donald Trump in der Nähe des internationalen Flughafens von Bagdad getötet.