Amerikanischer Staatsterrorismus am Fuß des Probetisches internationaler Gerichtsverfahren

Am Morgen des 3. Januar 2020 starben General Qassem Soleimani und sein Gefolge, darunter Abu Mahdi al-Mohandes, nach einem US-Drohnenangriff auf direkte Anweisung des damaligen Präsidenten Trump auf dem internationalen Flughafen Bagdad.

Beamte des Weißen Hauses verbanden die barbarische Tat mit rechtlichen Argumenten und der Verwendung lächerlicher Begriffe wie 'legitime Verteidigung', Gegenstand von Artikel 51 der UN-Charta, und 'präventive Verteidigung', um sie zu rechtfertigen und zu legitimieren.

Die schwache rechtliche Begründung der Vereinigten Staaten und die eklatante Verletzung der Regeln des Völkerrechts, insbesondere des Gewaltverbots und des Verbots terroristischer Handlungen, waren so eindeutig, dass internationale Reaktionen auf die Verurteilung dieses amerikanischen Verbrechens durch Anwälte und Politiker folgten.

Gemäß Artikel (2) Absatz (4) der Charta der Vereinten Nationen: 'Alle Mitglieder in ihren internationalen Beziehungen werden sich jeder Androhung von Gewaltanwendung, der Anwendung von Gewalt gegen die territoriale Unversehrtheit oder politische Unabhängigkeit eines Staates oder in irgendeiner Weise, die mit den Zielen der Vereinten Nationen unvereinbar ist, enthalten.'

Die einzigen Ausnahmen von dem oben genannten Grundsatz sind Artikel (51) der Charta im Zusammenhang mit der legitimen Verteidigung, in der es heißt: 'Im Falle einer bewaffneten Aggression eines Mitglieds der Vereinten Nationen berührt keine der Bestimmungen dieser Charta das natürliche Recht des Einzelnen oder der Gesellschaft auf legitime Verteidigung, bis der Sicherheitsrat die notwendigen Schritte zur Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit unternommen hat.'

Die zweite Ausnahme, Artikel (42) des Kapitels 7 der der Charta. Der US-Drohnenangriff gegen General Soleimani und sein Gefolge, lässt sich mit keiner der oben genannten Ausnahmen rechtfertigen.

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Charta der Vereinten Nationen kann nichts in der Charta der Vereinten Nationen eine Einmischung in Angelegenheiten erlauben, die im Wesentlichen in die nationale Zuständigkeit eines Staates fallen und darf sie die Mitglieder der Organisation nicht verpflichten, solche Handlungen nach dem in dieser Charta festgelegten Verfahren vorzunehmen.

Da der US-Drohnenangriff von irakischem Territorium aus durchgeführt wurde und keine der Bestimmungen des Sicherheitsabkommens (SOFA) von 2008 zwischen dem Irak und den Vereinigten Staaten hat eine solche Genehmigung ausgestellt, kann das Vorgehen der USA als Verletzung der irakischen Souveränität und Einmischung in die Angelegenheiten dieses Landes angesehen werden, indem versucht wird, militärische Maßnahmen gegen einen Angehörigen der Streitkräfte eines Drittlandes zu ergreifen.