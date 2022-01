Torabi, Akhbari und Safarov im ausgewählten Team der asiatischen Champions League

Nach dem Ende der Champions League wählte der Asiatische Fußballverband in verschiedenen Umfragen die besten Spieler dieser Wettbewerbe in jeder Linie aus und am Ende wurde die ausgewählte Mannschaft dieses Wettbewerbs vorgestellt.

Der interessante Punkt ist die Anwesenheit von zwei Persepolis-Spielern und Traktor-Torhüter in dieser Liste.

Traktor-Torhüter Mohammad Reza Akhbari, Persepolis-Verteidiger Manouchehr Safarov, der 2021 für Esteghlal Tadschikistan in der asiatischen Champions League spielte, und Persepolis-Mittelfeldspieler Mehdi Torabi gehörten zu den elf ausgewählten Spielern.

Torabi ist zuvor zum besten Positionsgeber für Torchance des Wettbewerbs gekürt worden.