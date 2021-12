Iran International Sports Film Festival findet statt

Das Iran International Sports Film Festival, der exklusive Vertreter der 'World Federation of Sports Film and Television' (ficts) mit Sitz in Mailand, Italien, und mehr als 120 Mitgliedsländern, wird im Juli nächsten Jahres stattfinden.

Das Iran Festival ist eine der 16 Weltbasen und beherbergt 28 asiatische Länder und die Region, die am Milan World Festival teilnehmen.

Aufgrund des internationalen Status dieses Festivals und seiner Rezeption sind Werke aus europäischen und anderen Ländern stets zu Gast bei dieser Veranstaltung.

In der letzten Periode dieses Festivals waren rund 800 Werke aus 54 Ländern vertreten.