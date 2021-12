Taremi wurde der beste Legionär Asiens

Die Website der Asiatischen Fußball-Konföderation, die jede Woche die Top-10-Legionäre des Kontinents auswählt, hat die besten Spieler des Jahres 2021 vorgestellt.

In den letzten 12 Monaten wurden 35 Umfragen zum besten Spieler der Woche durchgeführt und insgesamt 115 Spieler aus 17 Ländern standen mindestens einmal pro Woche auf dem Kader.

Gegen Ende 2021 hat der AFC die Namen der Top-10-Spieler der wöchentlichen Legionärsmannschaften bekannt gegeben, in denen 'Mehdi Taremi' zum besten Legionär Asiens gekürt wurde.

Die AFC-Website schrieb über Tarmi: Der Spieler, der in unseren Umfragen in diesem Jahr am stabilsten war, war Mehdi Taremi, der iranische Stürmer der Fußballmannschaft von Porto, der im Laufe des Jahres 20 Mal unter den Top-10-Spielern in Asien war.

Nach Tarmi belegte 'Allahyar Sayadmanesh', der Spieler von Zorya Ukraine, den vierten Platz im Jahresranking mit elfmal unter den besten Legionären der Woche in Asien.

'Sardar Azmoun', der Stürmer der russischen Zenit-Fußballmannschaft, wurde mit 9 Nominierungen auf Platz acht und 'Ali Gholizadeh', der Spieler des belgischen Charleroi-Teams, wurde 8-mal nominiert als bester Legionär der Asienwoche, wurde neuntbester Legionär des Jahres.