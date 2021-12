4 iranische Reiter nehmen am Internationalen Wettbewerb der VAE teil

Teheran (IRNA) - Der Sekretär des Pferdesportverbandes kündigte die Teilnahme von vier iranischen Reitern am Internationalen Springreitwettbewerb der VAE an und sagte: „Diese Wettbewerbe werden am 30. Januar 2022 enden.“

„Aufgrund des Corona-Virus und der Januarferien finden derzeit keine Wettbewerbe in europäischen Ländern statt. Aber diese Woche nehmen die Reiter Adel Keshavarz, Arash Rahmati, Farhang Sadeghi und Viouna Motamed Hashemi an den internationalen Wettbewerben teil, die vom 27. Dezember bis zum 30. Januar stattfinden“, erklärte Mahdi Khatar. „Diese Wettbewerbe werden in mehreren Etappen durchgeführt. An diesen Wettbewerben nehmen Vertreter der meisten Länder der Welt teil“, fügte er hinzu.