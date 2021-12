Diplomatische Konsultationen beginnen in Wien

Bagheri Kani ist heute Morgen an der Spitze einer Delegation von Rechts-, Politik- und Wirtschaftsexperten in der österreichischen Hauptstadt eingetroffen, um die achte Gesprächsrunde zur Aufhebung grausamer Sanktionen fortzusetzen.

Die Eröffnungssitzung der Gemeinsamen JCPOA-Kommission findet um 18.00 Uhr Ortszeit (20.30 Uhr Teheraner Zeit) statt.

Der Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran, der vor wenigen Stunden in Wien eingetroffen war, um die Verhandlungen über die Aufhebung der Sanktionen fortzusetzen, traf sich mit den Leitern der chinesischen und russischen Delegation.

Die Delegation der Islamischen Republik Iran hat sich mit ernsthafter Kraft und Einigungswille an den Verhandlungen beteiligt und sich bereit erklärt, die Gespräche in Wien so lange wie nötig fortzusetzen.

Eine informierte Quelle sagte in einem Gespräch mit IRNA: „Der Iran ist entschlossen, so schnell wie möglich eine gute Einigung zu erzielen. Aber bei den Verhandlungen gibt es für uns keinen Notfall.“

Die informierte Quelle wies darauf hin, dass der Fortschritt in dieser Verhandlungsrunde von der Vorgehensweise der anderen Seite abhänge.