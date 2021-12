„Ich bin beeinflusst von der Weisheit und Führung von Ayatollah Khamenei“

Nicolas Maduro erklärte am Sonntag in einem Gespräch mit Al-Mayadeen: „Ayatollah Khamenei ist ein weiser und sehr intelligenter Führer, daher hoffe ich, ihn während seiner bevorstehenden Reise nach Teheran wieder zu treffen und mit ihm zu sprechen.“

„Unsere Beziehung zum Iran war schon immer gut. Ich habe zweimal mit Herrn Ebrahim Raisi telefoniert und wir haben uns auf neue Pläne geeinigt“, fügte er hinzu.

„Der gemeinsame Ausschuss der beiden Länder arbeitet an diesen neuen Projekten, einschließlich der Zusammenarbeit zwischen dem Iran und Venezuela“, betonte er.

„Auf Einladung des iranischen Präsidenten werde ich demnächst nach Teheran reisen und während dieser Reise werden wir neue Abkommen und Dokumente unterzeichnen. In diesem Fall wird der Prozess der Zusammenarbeit in allen Bereichen und auf verschiedenen Ebenen sowie die Zusammenarbeit zweier unabhängiger Länder und zweier widerstandsfähiger Länder wie Iran und Venezuela beschleunigt“, sagte er.

Er nannte den Märtyrer Qasem Soleimani als Helden im Kampf gegen den Terrorismus.

„Ghasem Soleimani war fröhlich und optimistisch für das Leben, und ich danke Gott, dass ich ihn kennengelernt habe. Dieser Mann stellte sich dem Terrorismus und den terroristischen Kriminellen, die das Volk und die Widerstandsachse angriffen. Die Menschheit muss aus diesen schrecklichen Verbrechen des Weißen Hauses lernen“, fuhr er fort.

Er wies auf die Widerstandsfähigkeit des venezolanischen Volkes angesichts der US-Aggression und des Widerstands gegen den dem Land aufgezwungenen Wirtschaftskrieg hin.

„Dieses Jahr, 2021, ist das erste Jahr, in dem wir seit Beginn des Wirtschaftskrieges, also seit Beginn der kriminellen Sanktionen des US-Imperialismus, ein Wirtschaftswachstum verzeichnen können“, erklärte er.

„Venezolanische Parteien und Gruppen haben gute Beziehungen zu Palästina und Mahmoud Abbas, dem Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde. Die Kooperationsabkommen mit Palästina laufen gut und wir wollen wirklich mehr für Palästina tun“, bekräftigte Maduro.

„Ich kenne Syrien seit meiner Amtszeit gut und bin mehrmals in dieses Land gereist. Hier in Venezuela haben wir eine große Gemeinschaft von Syrern. In allen Städten Venezuelas leben viele Menschen, fast eine Million Syrer, und wir lieben Syrien sehr“, stellte er fest.