Ali Bagheri Kani, der Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran, wird am Montagmorgen in Wien ankommen, um an der achten Runde der Atomgespräche teilzunehmen.

Auf der Ebene der Vizeaußenminister Irans und der 4+1-Gruppe soll am Montag in Wien die achte Gesprächsrunde zur Wiederbelebung des JCPOA und zur Aufhebung von Sanktionen beginnen.

Von den europäischen Parteien wird erwartet, dass sie ernsthafter an den Verhandlungstisch treten und praktische Schritte unternehmen, um ihre Verpflichtungen zu erfüllen, indem sie Propaganda vermeiden.

Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sprach am Donnerstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein: „Wenn Sie (Westseiten) Ihre Bedenken bezüglich des friedlichen Atomprogramms des Iran ausräumen wollen, sollen alle Sanktionen aufgehoben werden.“

„Wenn die gegnerischen Parteien ihren ernsthaften Willen zeigen, können wir über die Rückkehr aller Parteien zu ihren Verpflichtungen im Rahmen des JCPOA sprechen“, fügte er hinzu.