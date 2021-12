Teheran (IRNA) – Der iranische Kurzfilm „The Cure” wird am internationalen After Life Filmfestival in Südafrika teilnehmen.

Dieser Film erreichte den ersten internationalen Auftritt bei diesem Filmfestival. Die Geschichte des Kurzfilms lautet wie folgt: „Ein Mädchen, das schon einmal an Brustkrebs erkrankt war, bringt nun ihre später an Krebs erkrankte Mutter ins Krankenhaus.“