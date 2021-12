Iran bittet niemanden um Erlaubnis für sein Verteidigungsprogramm

„Die Islamische Republik Iran handelt im Rahmen der internationalen Gesetze und Vorschriften und in Übereinstimmung mit ihren Verteidigungsbedürfnissen, und solche Haltungen und Erklärungen gelten als Einmischung in die inneren Angelegenheiten des Iran“, erklärte Saeid Khatibzadeh.

„London verkauft die zerstörerischsten Waffen an Westasien und andere Krisengebiete der Welt und schließt Militärverträge wie das AUKUS ab, ungeachtet der Nichtverbreitungsregeln. Das Land ist auch besorgt über die üblichen Militärübungen des Iran“, fügte er hinzu.

„Das Atomprogramm der Islamischen Republik Iran verlief nach zahlreichen Berichten der Internationalen Atomenergiebehörde vollkommen friedlich“, betonte er.

„Die Briten wissen besser als jeder andere, dass das iranische Raketenprogramm nichts mit der Resolution 2231 des UN-Sicherheitsrates und ihren Bestimmungen zu tun hat“, sagte Khatibzadeh.

„Was die Instabilität und Unsicherheit in der Region und die humanitäre Katastrophe im Jemen verstärkt hat, ist die Tatsache, dass Großbritannien und andere europäische Länder große Mengen fortschrittlicher Waffen an einige Länder in der Region verkaufen“, bekräftigte er.

Das britische Außenministerium verurteilte in einer Erklärung den Abschuss iranischer ballistischer Raketen während der Übung des Heiligen Propheten (PBUH).