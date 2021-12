Irans Außenminister gratuliert zur Geburt Jesu Christi

In der Botschaft unseres Außenministers an Christen in aller Welt, insbesondere an unsere christlichen Landsleute, anlässlich des Geburtstags Jesu Christi und Weihnachten heißt es:

Ich gratuliere der Geburt Jesu Christi, des Propheten des Friedens und der Versöhnung, sowie Weihnachten als Fest der Freude der Christen auf der ganzen Welt, insbesondere meiner edlen christlichen Landsleute.

In den aktuell schwierigen Zeiten durch die Corona-Epidemie braucht die gesamte Menschheit immer mehr Freundschaft und die Verwirklichung der leuchtenden und himmlischen Botschaften der göttlichen Propheten.

Jeder hofft auf Frieden und Zusammenleben zwischen den Anhängern der abrahamitischen Religionen und die Beseitigung von Unterdrückung und Ungerechtigkeit.

Ich wünsche allen Menschen der Welt, insbesondere den Anhängern der Religion Jesu Christi, Frieden, Glück und Wohlstand.