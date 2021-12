Die Geburt Jesu zu feiern ist eine Gelegenheit, sich an das Beispiel des Altruismus zu erinnern

Teheran (IRNA) - In einer Botschaft, in der er dem katholischen Führer der Welt Pope Francis zur Geburt Jesu gratulierte, nannte der Präsident der Islamischen Republik Iran das Gedenken an die Geburt Jesu eine Gelegenheit, sich an das Beispiel des Altruismus zu erinnern.

Der Wortlaut der Botschaft des Präsidenten lautet wie folgt: Ich gratuliere allen Christen auf der ganzen Welt aufrichtig zum Geburtstag des Propheten des Friedens und der Barmherzigkeit, Jesus Christus (PBUH) und zu Beginn des Jahres 2022. Die Geburt Jesu, des Geistes Gottes, ist die Manifestation des Willens und der Macht Gottes, und die spirituelle Stellung der allerseligsten Jungfrau Maria zeigt die Größe der Stellung der Frau in der Ontologie der göttlichen Religionen. Ich danke Ihnen für Ihre Bemühungen, die Herzen und Ansichten der Anhänger der abrahamitischen Religionen näher zu bringen. Ich bete zu Gott für Ihre Gesundheit und Ihren Erfolg und für das Glück und den Stolz aller Diener Gottes und aller Menschen. Seyyed Ebrahim Raisi Präsident der Islamischen Republik Iran