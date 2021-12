Iran unterstützt immer die Bildung eines starken Parlaments und einer starken Regierung im Irak

Seyyed Ebrahim Raisi fügte während eines Treffens mit dem irakischen Außenminister Fuad Hussein am Donnerstagmittag hinzu: „Die Proteste gegen Wahlen können in jedem demokratischen System stattfinden, und es ist wichtig, dass sowohl die Proteste als auch deren Bearbeitung in rechtlichen Verfahren erfolgen.“

„Wir betrachten jede Unsicherheit im Irak als Unsicherheit in unserem Land. Die Unsicherheit zu schaffen und die Stabilität im Irak zu bedrohen ist nicht akzeptabel, und die prinzipielle Politik der Islamischen Republik Iran besteht darin, die Stabilität im Irak und die Autorität der irakischen Regierung zu unterstützen“, betonte er.

In Bezug auf den Abzug der US-Truppen aus dem Land erklärte der Präsident: „Dieser Erfolg ist dem Widerstand des irakischen Volkes und der Beamten zu verdanken, sonst wären die Amerikaner nicht weggegangen, wo sie ins Militär eingetreten sind.“

„Die Beziehung zwischen der Islamischen Republik Iran und dem Irak basiert auf Freundschaft und tiefen und breiten religiösen, kulturellen und historischen Gemeinsamkeiten und ist eine besondere Beziehung in verschiedenen bilateralen, regionalen und internationalen Bereichen“, sagte Seyyed Ebrahim Raisi.

Der irakische Außenminister würdigte auch die Politik der Islamischen Republik Iran, die Stabilität und Sicherheit des Irak entschlossen zu unterstützen, und sagte: „Die Unterstützung der Islamischen Republik Iran für die Souveränität und politische Stabilität des Irak wurde von der irakischen Regierung und dem irakischen Volk immer geschätzt.“