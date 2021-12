Das iranische Karate-Team wird Asienmeister

Die asiatischen Karate-Meisterschaften 2021 in allen Altersklassen begannen am Samstag in der Stadt Almaty, Kasachstan, und endeten am Mittwoch.

An dieser Veranstaltung nahm die iranische Mannschaft in allen Altersklassen und sowohl in der Jungen- als auch in der Mädchenabteilung teil.

Am Ende gewann das iranische Team 14 Gold-, 10 Silber- und 15 Bronzemedaillen und wurde Meister.

Kasachstan belegte mit 11 Gold-, 8 Silber- und 13 Bronzemedaillen den zweiten Platz.

Japan gewann auch acht Gold-, 1 Silber- und 1 Bronzemedaillen und belegte den dritten Platz.