Die iranische und irakische Justiz haben eine gemeinsame Erklärung zur Ermordung des Märtyrers Soleimani abgegeben

Kazem Gharibabadi fügte bei der zweiten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses zwischen der Islamischen Republik Iran und der Republik Irak hinzu: „Nach der in der ersten Sitzung des Gemeinsamen Ausschusses erzielten Einigung fand die zweite Sitzung des Ausschusses am 21. und 22. Dezember in Teheran statt.“

„Beide Seiten betonten in der Erklärung, dass die kriminelle Handlung am internationalen Flughafen Bagdad gegen das Völkerrecht, einschließlich internationaler Konventionen zur Terrorismusbekämpfung, verstoße und zu internationaler Verantwortung geführt habe“, fügte er hinzu.

„Die beiden Länder bekräftigten ihren ernsthaften und entschlossenen Willen, alle Beteiligten, Entscheidungsträger, Planer und Täter dieser Straftat zu identifizieren, zu verfolgen und zu bestrafen“, betonte er.

„Es wurde auch vereinbart, dass die beiden Seiten weiterhin Dokumente und Informationen im Zusammenhang mit dieser Straftat austauschen“, sagte er weiter.

„Beide Seiten betonten in der gemeinsamen Erklärung auch, dass sie alle nationalen und internationalen juristischen und justiziellen Möglichkeiten nutzen, um Recht zu sprechen und solche kriminellen Handlungen zu verhindern“, erklärte Gharibabadi.

Dem Bericht zufolge soll in den nächsten 45 Tagen die dritte Runde der Sitzung des Gemeinsamen Untersuchungsausschusses in Bagdad stattfinden.