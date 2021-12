„Wir werden bald an der nächsten Runde der Teheran-Riad-Gespräche teilnehmen“

Hossein Amir Abdollahian erklärte am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem irakischen Amtskollegen Fuad Hussein: „Heute gehören zur irakischen Delegation auch irakische Sicherheitsbeamte, und wir haben mit dem irakischen Außenminister ausführliche Gespräche über Themen geführt, die in den bilateralen Beziehungen weiterverfolgt werden könnten.“

„Wir sind auch entschlossen, die Bahnstrecke Shalamcheh-Basra so schnell wie möglich in Betrieb zu nehmen. Denn dieses Thema trägt zu einem größeren Personenverkehr der beiden Länder sowie zum Transit und Warenaustausch zwischen der Republik Irak und der Islamischen Republik Iran bei“, fügte er hinzu.

„Am Vorabend des zweiten Jahrestages des Martyriums vom Generalmajor Ghasem Soleimani haben wir die Zusammenarbeit des Gemischten Justizausschusses des Iran und des Irak bei der Verfolgung dieses Falls und der nächsten Schritte zur Fortsetzung der Arbeit hervorgehoben“, betonte Amir Abdollahian.

„Ich möchte betonen, dass wir in der letzten Gesprächsrunde der saudischen Seite eine Reihe praktischer und konstruktiver Vorschläge vorgelegt haben. So Gott will, werden sich die Delegationen der beiden Länder demnächst in Bagdad treffen und an der Umsetzung der nächsten Phase des Abkommens arbeiten”, sagte er.