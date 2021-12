Die achte Wiener Gesprächsrunde wird am Montag fortgesetzt

Die Europäische Union (EU) gab in einer Erklärung am Donnerstagabend bekannt: „Die Gemeinsame Kommission des Umfassenden Gemeinsamen Aktionsplans (JCPOA) tagt am Montag (27. Dezember) in Wien.“

Der stellvertretende Generalsekretär des Auswärtigen Dienstes der Europäischen Union, Enrique Mora leitet die Sitzung der Gemeinsamen Kommission des JCPOA.

An dem Treffen werden Vertreter aus China, Frankreich, Deutschland, Russland, Großbritannien und dem Iran teilnehmen.

Die Teilnehmer werden weiterhin die Aussicht auf eine mögliche Rückkehr der USA zum Atomabkommen erörtern und wie sichergestellt werden kann, dass das Abkommen von allen Parteien vollständig und wirksam umgesetzt wird.