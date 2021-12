„Wir streben die Verabschiedung eines umfassenden Gesetzes zum Schutz der Iraner auf der ganzen Welt an“

Im Rahmen seines Besuchs in Baku am Mittwochabend traf Außenminister Hossein Amir Abdollahian mit in der Republik Aserbaidschan lebenden Iranern zusammen.

Amir Abdollahian drückte seine Freude darüber aus, unter den in der Republik Aserbaidschan lebenden Iranern anwesend zu sein, und nannte Iraner, die in anderen Ländern leben, die wichtigsten Botschafter des Iran in der Welt.

„In der 13. Regierung streben wir die Verabschiedung eines umfassenden Gesetzes zum Schutz der Iraner auf der ganzen Welt an, damit kein Iraner Angst hat, aufgrund feindlicher Propaganda in den Iran zurückzukehren. Jeder Iraner soll wissen, dass dies vom Außenministerium der Islamischen Republik Iran garantiert wird“, stellte er fest.