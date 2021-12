Beerdigung des iranischen Märtyrers Hassan Irlou in Teheran

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums kündigte das Martyrium des Botschafters der Islamischen Republik Iran bei der Regierung der Nationalen Rettung des Jemen wegen des Coronavirus an.

Der Märtyrer Hassan Irloo, der ebenfalls ein Veteran der chemischen Kriegsführung war, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und ist aufgrund der späten Kooperation einiger Länder leider unter ungünstigen Bedingungen ins Land zurückgekehrt.

Dieser Diplomat unseres Landes hat heute Morgen den Märtyrertod erlitten, obwohl er alle medizinischen Maßnahmen ergriffen hatte, um seinen Zustand zu verbessern.

Aufgrund chemischer Verletzungen und medizinischer Belagerung des Jemen sowie einer Infektion mit dem Coronavirus und Beschränkungen der Rückkehr in den Iran durch die saudische Koalition wurde er spät und in schlechter körperlicher Verfassung in das Land überstellt.