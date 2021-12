Der Außenminister der Islamischen Republik Iran trifft in Baku ein

Während des eintägigen Besuchs wird der iranische Außenminister sich mit dem Präsidenten Ilham Aliyev, seinem aserbaidschanischen Amtskollegen Jeyhun Bayramov und der Präsidentin der Nationalversammlung der Republik Aserbaidschan Sahiba Gafarova treffen.

Die Entwicklung der wirtschaftlichen und politischen Beziehungen zwischen dem Iran und der Republik Aserbaidschan, die Beteiligung iranischer Firmen am Wiederaufbau befreiter Länder in „Qareh-Bagh“ und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern, um die Transportkorridoren am Persischen Golf und am Schwarzen Meer durch den Iran, Aserbaidschan und Georgienden einzurichten, sind unter anderem die Themen, die der iranische Außenminister bei seinem Treffen mit den Beamten der Republik Aserbaidschan erörtern wird.

Hossein Amir Abdollahian sagte während seines Besuchs in Baku gegenüber Reportern: „Während dieses Besuchs werden wir hochrangige Treffen mit den Beamten der Republik Aserbaidschan haben.“

„Ich habe verschiedene Ideen für die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit und diese Ideen werden beim Treffen mit dem Präsidenten von Aserbaidschan diskutiert“, fügte er hinzu.

„Wir freuen uns sehr, dass die Beziehungen zwischen dem Iran und der Republik Aserbaidschan wachsen und sich entwickeln“, betonte er.