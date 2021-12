Generalmajor Salami: Die IRGC-Marine hat glänzende Punkte erreicht

Am zweiten Tag der gemeinsamen Übung des Heiligen Propheten (PBUH) 17, die an den Ufern des Persischen Golfs und im öffentlichen Bereich des Südens des Landes abgehalten wird, sagte General Hossein Salami: 'Heute waren wir Zeuge einer präzisen und realen Übung.'

Er sagte: 'Die Qualität, Effektivität und Genauigkeit der Systeme seien der Höhepunkt der Bemühungen und Aktionen der Marinebrüder des IRGC.'

Der Oberbefehlshaber des Korps der Islamischen Revolutionsgarden fügte hinzu: 'Heute haben wir gesehen, dass sowohl die Marinedrohnen des IRGC die Ziele aus unterschiedlichen Entfernungen als auch die ballistischen Raketen als neue Kraftphänomene und Marschflugkörper die vorbestimmten Ziele genau getroffen haben.'

'Das Aufkommen neuer Technologien wie künstlicher Intelligenz und Technologien für den Einsatz von Drohnen und Raketen in einem weiten Bereich mit akzeptabler Genauigkeit zeigt die Errungenschaft der IRGC-Marine zu Lichtblicken in der Entwicklung ihrer Macht.', so er.