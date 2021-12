Zwei Lenkwaffenzerstärer kehren zur iranischen Marine zurück

Teheran (IRNA) - Die Lenkwaffenzerstörer Gorz und Khanjar schlossen sich der Truppe nach einer Generalüberholung am Dienstag in einer Zeremonie an.

Die beiden Zerstörer namens Gorz (Keule) und Khanjar (Dolch) schlossen sich der Flotte in einer Zeremonie im Hafen von Bushehr, Südiran, an, an der der iranische Marinekommandant Konteradmiral Shahram Irani und der Vizepräsident für Wissenschaft und Technologie Sorena Sattari teilnahmen. Der technische Kommandant der Marine sagte, dass die Zerstörer von den Ingenieuren und wissensbasierten Unternehmen der Marine überholt wurden, wobei Teile und Motoren durch lokal hergestellte ersetzt wurden. Die Zerstörer sind mit integrierten Luftverteidigungssystemen, Langstrecken-Marschflugkörpern und Marineartillerie ausgestattet. Jedes der Schiffe wiegt 285 Tonnen und ist 47 Meter lang, und mit jedem Tanken kann 1.400 Kilometer zurücklegen. Je nach Einsatzart dieser Zerstörer dient ihr Einsatz für internationale Missionen, die demnächst durch die Präsenz in außerirdischen Gewässern erreicht werden sollen.