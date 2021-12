Iran hilft der internationalen Gemeinschaft, indem er Einwanderer aufnimmt

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, traf mit Innenminister Ahmad Vahidi zusammen und betonte, dass der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge seit mehr als 40 Jahren mit dem Iran in der Frage von Migranten und Flüchtlingen zusammenarbeitet.

Er sagte: 'Seit der Ankunft afghanischer Bürger im Iran haben wir die Interaktion und Zusammenarbeit mit dem Land begonnen.'

Er sagte dem Innenminister: 'Wir treffen uns zu einer Zeit, in der aufgrund der jüngsten Entwicklungen in Afghanistan mehr Migranten aus diesem Land in den Iran strömten.'

Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge (UNHCR) bezeichnete den Zweck seines Iran-Besuchs als den Ausbau der Zusammenarbeit, um afghanischen Staatsangehörigen zu helfen.

Grandi fügte hinzu: 'Wir haben in den letzten Monaten mehr finanzielle Hilfe erhalten und versuchen, die Diskussion über die Organisierung der Migranten im Iran stärker zu unterstützen.'