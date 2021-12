„Wir haben in den letzten Monaten keinen direkten Dialog mit den Vereinigten Staaten geführt“

„Während dieser Verhandlungen sahen wir uns vielleicht mehr als in jeder anderen Verhandlungsphase einer Kampagne und Kampagne der öffentlichen Diplomatie und der Medien einiger dieser Länder gegen das, was in den Dialogräumen getan wurde, ausgesetzt“, fügte er hinzu.

„Insbesondere die drei europäischen Länder führten manchmal Medienkampagnen durch, anstatt ihre Zeit und Energie auf ernsthafte Verhandlungen zu verwenden, und es wurden sowohl Fehlinformationen als auch erfundene Informationen gegeben“, betonte er.

„Heute liegen uns zwei neue vereinbarte Texte vor, die das Ergebnis eines sehr intensiven Dialogs sind, der in den letzten Tagen in Wien stattgefunden hat“, erklärte Khatibzadeh.

Khatibzadeh kündigte auch den Besuch des Außenministers in der Republik Aserbaidschan an, und sagte: „Der Besuch von Amir Abdollahian in Baku wird im Bereich der bilateralen Beziehungen und der Entwicklung der Handelsbeziehungen stattfinden.“

Der Sprecher des Außenministeriums gab außerdem bekannt, dass Amir Abdollahian ein kurzes Treffen mit seinem saudischen Amtskollegen in Pakistan hatte.

Die Außenminister des Iran und Saudi-Arabiens trafen sich kurz am Rande des OIC-Außenministertreffens in Islamabad.