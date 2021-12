Russischer Beamter fordert E3 auf, der US-Haltung in den Wiener Gesprächen nicht mehr zu folgen

Ismail Shabanov, Präsident der Talysh Diaspora-Gruppe, sagte am Sonntag dem IRNA, dass es ein großer Fehler sei, Washingtons Politik zu befolgen, den die Europäische Union begehe; Daher wird erwartet, dass der Block eine unabhängige Haltung gegenüber dem Iran und der Wiederbelebung des Gemeinsamen umfassenden Aktionsplans (JCPOA) einnimmt.

Unter Hinweis darauf, dass die Vereinigten Staaten gegen internationale Vorschriften und die Resolution 2231 des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen verstoßen haben, stellte Shabanov fest, dass die Amerikaner Haltungen einnehmen, die nicht im Rahmen der des Atomabkommens, während Washington den Unterzeichnern des Abkommens nicht das Recht zu diktieren hat, aber das Weiße Haus versucht immer noch, überzogene Forderungen zu stellen, um vom Iran Zugeständnisse zu bekommen.

Shabanov, der auch Mitglied des russischen Rates für interethnische Beziehungen ist, fügte hinzu, dass die iranische Delegation in der siebten Gesprächsrunde in Wien konstruktive und rationale Positionen eingenommen und die Forderungen Teherans in Textentwürfen vorgeschlagen habe.

Die europäische Troika habe mehrmals versucht, den Iran zum Rückzug von ihren Forderungen zu zwingen, aber die Standhaftigkeit der iranischen Unterhändler habe die Westmächte zurückgedrängt, sagte er.

Drei europäische Staaten haben zugestimmt, in der nächsten Verhandlungsrunde zu den Gesprächen zurückzukehren und die Gespräche über ein gemeinsames Dokument wieder aufzunehmen, was von iranischer Seite akzeptabel ist.