Teheran veranstaltet Verhandlungen über die Ermordung von General Soleimani

Der stellvertretende iranische Chef für internationale Angelegenheiten, Kazem Gharibabadi, sagte am Sonntag, dass die zweite Verhandlungsrunde zwischen dem gemeinsamen Ausschuss der Islamischen Republik Iran und der Republik Irak über die Untersuchung des Terroranschlags auf den Märtyrer Generalleutnant Qasem Soleimani in Teheran wird in den kommenden Tagen stattfinden.

Gharibabadi sagte, dass während dieses zweitägigen Treffens hochrangige Justizdelegationen aus dem Iran und dem Irak die Angelegenheiten im Fall der Ermordung von Generalleutnant Qasem Soleimani zusammen mit acht weiteren Weggefährten prüfen werden.

Die Ermittlungen umfassen die neuesten Ermittlungsergebnisse in den beiden Bundesstaaten, die Rolle der US-Angeklagten auf allen Ebenen und neue Untersuchungsbereiche.

US-Terroristen ermordeten General Soleimani, den Kommandeur der Qods-Truppe des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), und Abu Mahdi al-Muhandis, den ehemaligen Kommandeur der irakischen Volksmobilisierungseinheiten (PMU), zusammen mit ihren Gefährten.

Der frühere US-Präsident Donald Trump hatte diesen Terrorakt direkt angeordnet.