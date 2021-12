Der Alvand-Zerstörer wird auf seine erste lange Ozeanmission geschickt

Admiral Shahram Irani sagte am Sonntag gegenüber Reportern: 'Dies ist eine Bildungs-, Geheimdienst- und Operationsmission, und der Alvand-Zerstörer soll in einer kombinierten Übung anwesend sein.'

Kommandant der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran fügte hinzu: 'Das Bauprogramm des Talaeie-Zerstörer ist im Gange und befindet sich neben dem Pier von Marine der Armee der Islamischen Republik Iran in Bandar Abbas.'

Admiral Irani fügte hinzu: 'Wir versuchen, nächstes Jahr diesem operativen Gremium von Marine der Armee beizutreten, und dafür wurde eine operative Mission definiert.'

Er erklärte: 'Wir werden diesen Weg mit Kraft fortsetzen, zusätzlich dazu, dass das im Bau befindliche U-Boot der Fateh-Klasse, dessen erster Prototyp in die Einsatzabteilung eingetreten ist, seinen ersten Einsatz im Zulfiqar-Übung 1400 abgeschlossen hat.'

'Das liegt an dem Selbstbewusstsein, dass die Forscher des Landes und das fähige Personal von Marine wissen, dass ihr Wissen in der realen Actionszene verwendet wird und für die Kampfszene anwendbar ist.'

Der Alvand-Zerstörer und vier U-Boote schlossen sich am Sonntag in Anwesenheit von Admiral Habibollah Sayari, Stabschef und stellvertretender Koordinator der Armee, und Admiral Shahram Irani, Kommandant der strategischen Seestreitkräfte, Marine Flotte an.